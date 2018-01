A palazzo Campanella iniziativa riciclo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 GEN - Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, ospita fino al 25 gennaio "Casa Corepla", villaggio itinerante del tour 2018 aperto alle scuole primarie per informare ed educare i più piccoli alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Villaggio inaugurato dal presidente dell'Assemblea Nicola Irto assieme ad Antonello Ciotti, presidente di Corepla, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Un vero e proprio intervento sul campo su come riconoscere e trattare i diversi imballaggi. Nella sala "Federica Monteleone" è stato riprodotto un vero e proprio appartamento. "Abbiamo accolto di buon grado - ha detto Irto - la proposta di ospitare la prima tappa di Corepla. Iniziativa che vuole essere in linea con il percorso avviato dal Consiglio di aprire alle attività 'non consuete', e soprattutto, come nel caso del riciclo, parlare ai giovani facendo capire, attraverso questa straordinaria idea, come riciclare la plastica".