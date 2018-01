Calendario Cc Forestali su biodiversità

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 GEN - Anche i Carabinieri forestali esibiscono il "calendario" per la tutela e protezione della biodiversità. É il calendario Cites 2018 e prende il nome dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie protette minacciate di estinzione firmata a Washington nel 1973.

Lo ha presentato il col. Giorgio Maria Borrelli nella sede del Comando regione Carabinieri Forestali Calabria, che ha giurisdizione anche per la Sicilia, ed è stata occasione per illustrare il report delle attività 2107. Assieme a Borrelli, il comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Reggio ten.col.

Giuseppe Micalizzi. "Un mondo che cambia-A Changing World", lo slogan del calendario. Tema di ogni mese, una emergenza ambientale. "É la sintesi - ha detto Borrelli - dell'impegno dell'Arma per l'ambiente e la tutela della biodiversità". Nel 2017 sono stati fatti 38.356 controlli, con un importo contestato di oltre 3 mln; 1.811 gli illeciti penali perseguiti, 874 le persone denunciate, 509 i sequestri e 12 gli arrestati.