Roma intitola via a Giacomo Mancini

(ANSA) - CATANZARO, 10 GEN - Roma Capitale ha intitolato una via, nel corso di una cerimonia svoltasi stamani, al più volte ministro, parlamentare e segretario nazionale del Psi, Giacomo Mancini. La strada è ubicata nel quinto municipio al Quartiere Collatino, tra via Prenestina e via Vittorino Colombo. Alla manifestazione hanno partecipato i figli Pietro e Giuseppina ed il nipote omonimo dell'uomo politico calabrese, Giacomo junior.

"Siamo felici e orgogliosi - ha detto Giacomo Mancini intervenendo alla manifestazione - ci sono occasioni in cui occorrono poche parole. È questa è una di quelle. Ecco perché ne dico solo una: grazie. Grazie a Roma Capitale per questa intestazione. E ringrazio a nome di tutti i cosentini e di tutti i calabresi che oggi sono certo saranno tutti almeno un pizzico felici e orgogliosi". Sull'iniziativa è intervenuto anche il presidente della Regione, Mario Oliverio, secondo cui "l'intitolazione è motivo d'orgoglio per la nostra regione e rappresenta il giusto tributo ad un grande leader".