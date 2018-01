Gli rubano l'auto e fa arrestare ladro

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 GEN - Nei giorni scorsi gli avevano rubato l'automobile (una Fiat 500) a Reggio Calabria ed aveva denunciato il furto alla Polizia. Stamane il proprietario della vettura ha visto la propria vettura transitare lungo una strada cittadina ed ha avvertito la sala operativa della Questura, che ha fatto intervenire le Volanti, consentendo così l'arresto del responsabile del furto, identificato per Marco Bufo, di 46 anni, con precedenti penali.

Il proprietario della 500, dopo avere notato circolare per strada la propria automobile oggetto del furto, si é posto all'inseguimento della vettura avvertendo al contempo il 113 di quanto stava accadendo. Il personale in servizio nella Centrale operativa ha suggerito al proprietario di non prendere iniziative e di continuare a seguire la vettura.

Contemporaneamente é giunto sul posto l'equipaggio di una Volante che ha bloccato la 500 ed arrestato il ladro.