Aeroporti: annullata riapertura Crotone

(ANSA) - CROTONE, 2 GEN - Non riaprirà l'8 gennaio, così come era stato preannunciato, l'aeroporto di Crotone, chiuso dal mese di ottobre del 2016. Ne dà notizia la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, affermando, in un comunicato, "di avere preso atto della nota con la quale la Compagnia aerea austriaca Flyservus ha annunciato ai passeggeri la cancellazione, a causa di una scarsa penetrazione commerciale, dei voli previsti in partenza dall'aeroporto di Crotone a far data appunto dal prossimo 8 gennaio".

"Nel riservarsi ogni più opportuna azione nei confronti della Flyservus a tutela dei propri diritti e della propria immagine - prosegue la nota - la Sacal rende noto che proseguirà nell'attività di ripristino della piena operatività dell'aeroporto di Crotone anche mediante la ricerca di nuovi vettori". Commenti negativi per la mancata riapertura sono stati espressi dal sindaco, Ugo Pugliese, dal sottosegretario al Turismo, Dorina Bianchi, e dal deputato del Pd Nicodemo Oliverio.