Potenza, un aiuto per gli over 65

(ANSA) - POTENZA, 28 MAR - "Consegniamo oggi all'Ospedale San Carlo 1.750 mascherine che i gestori del 'Sakura Sushi' hanno donato alla Protezione civile comunale, proprio con questa finalità". Lo ha annunciato il sindaco di Potenza, Mario Guarente, aggiungendo che "da lunedì avviamo un ulteriore servizio per le persone over 65 che si trovino in situazione di particolare difficoltà: l'accompagnamento per effettuare servizi che richiedono la loro presenza". Il sindaco ha poi sottolineato "lo straordinario impegno che sta profondendo la nostra Protezione civile e le decine di volontari che con essa collaborano".