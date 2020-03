Bardi: "Gli ospedali lucani sono sicuri"

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - Gli ospedali San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera "non sono covi di infezione: i contagi che hanno riguardato medici e infermieri di queste strutture sono avvenuti all'esterno". Lo ha detto, in un videomessaggio postato su facebook, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Nel messaggio di circa sette minuti, Bardi ha affrontato due temi: le misure economiche a favore delle fasce più deboli della popolazione e i programmi sanitari decisi in Basilicata per contenere l'epidemia di covid-19. Tra le misure economiche, il governatore lucano ha annunciato la proroga fino alla fine del 2020 del Reddito minimo di inserimento e ha annunciato che chiederà al Governo di abolire l'acconto Irap 2020 per alcune categorie.