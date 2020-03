In Basilicata 'Le parole delle donne'

(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - "Le parole delle donne" è il titolo dell'iniziativa promossa dalla consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi, la quale ha spiegato che "quello che vogliamo lanciare alle donne è un vero e proprio atto di resistenza in questo momento complicato: trasformare in testo le emozioni e la forza di ciascuna di loro". Pipponzi, in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale, ha chiesto di "raccontare la storia di una donna che avete conosciuto nella vostra vita alle prese con discriminazioni e riscatto, oppure storie di coraggio femminile, quello che semina il terreno al cambiamento".