"Le donne cuore pulsante del progresso"

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - "Desidero rivolgere un sincero augurio a tutte le donne, parte essenziale delle nostre comunità e cuore pulsante per il progresso sociale ed economico del nostro paese e della Basilicata". Lo ha scritto - in un messaggio diffuso dall'ufficio stampa - il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, evidenziando che "l'8 marzo, che per me diventa giorno di impegno, celebreremo un giorno simbolo nella battaglia per le pari opportunità, che richiama in noi i valori di libertà e di uguaglianza".