8 marzo: il messaggio della Crpo lucana

(ANSA) - POTENZA, 7 MAR - "La Commissione regionale per la parità e le pari opportunità è una squadra di donne che opera sul territorio per la promozione della cultura di identità paritaria. Il nostro dovere è manifestare i diritti delle pari opportunità: in una società democratica il rispetto della persona in quanto tale è questione di civiltà e di cultura".

Così la presidente della Crpo, Margherita Perretti, in una nota diffusa dall'ufficio stampa del Consiglio regionale della Basilicata sull'8 marzo.