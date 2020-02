Coronavirus: domani arrivano i kit esame

(ANSA) - POTENZA, 25 FEB - Domani arriveranno in Basilicata i kit contenenti i tamponi per eseguire gli esami su pazienti che presentano sintomi di coronavirus e l'esame dei campioni prelevati avverrà direttamente in regione, senza rivolgersi a strutture della Campania o della Puglia.

Lo ha detto poco fa al consiglio regionale della Basilicata l'assessore alla salute, Rocco Leone, confermando che "al momento non si hanno dati sul contagio" in regione. Intanto, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha partecipato alla riunione dei governatori con il Governo, annunciando una "linea comune delle Regioni" e ribadendo che "allo stato in Basilicata non viene segnalato nessun caso sospetto".