Riforme: a Potenza raccolta firme Fdi

(ANSA) - POTENZA, 22 FEB - Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione, supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo: sono i quattro temi al centro delle quattro proposte di legge presentate da Fratelli d'Italia e per le quali nel fine settimana è in corso una raccolta firme anche a Potenza e in altri Comuni della Basilicata.

Nei pressi del banchetto allestito al Parco dell'Europa unita, al rione Poggio Tre Galli del capoluogo lucano, il consigliere comunale di Fdi, Michele Napoli, ha spiegato ai giornalisti che "sono quattro punti importanti su cui da tempo si sta combattendo una battaglia di Fratelli d'Italia".