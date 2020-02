Amianto: "Risolto problema dei sacchi"

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - "Erano anni che questi sacchi erano depositati in quest'area ed erano anni che nessuno aveva fatto nulla. E' un problema che si è affrontato e si è risolto".

Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - l'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, il quale ha effettuato un sopralluogo in contrada Finocchio, a Ferrandina (Matera) "per verificare - è scritto nel comunicato - le attività di messa in sicurezza dei sacchi di amianto abbandonati da oltre 20 anni, nel terreno a ridosso della strada statale Basentana".