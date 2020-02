Ha 215 grammi di marijuana, arrestato

(ANSA) - MATERA, 17 FEB - Trovato in possesso di circa 215 grammi di marijuana, un giovane di 28 anni - di nazionalità nigeriana, in Italia con permesso di soggiorno umanitario - a San Mauro Forte (Matera) è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri dopo essere sceso da un autobus mentre si stava recando in una casa canonica dove era ospite.