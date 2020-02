Si monitora la presenza della nutria

(ANSA) - POTENZA, 14 FEB - In "linea con una specifica direttiva europea", il Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata ha avviato "le attività legate al piano per monitorare la presenza della nutria, specie aliena sul territorio nazionale".

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana è specificato che "l'intervento, condiviso dal direttore generale del dipartimento Michele Busciolano e dall'assessore Gianni Rosa, mira a salvaguardare la biodiversità naturale di flora e fauna tipica degli ambienti lacustri delle nostre foci lungo la costa metapontina e al contempo consente agli operatori di controllare l'eventuale presenza di minacce esterne di altre specie".