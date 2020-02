La stagione teatrale di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 14 FEB - Sarà Lunetta Savino, sul palco del teatro Stabile il 20 febbraio con "Non farmi perdere", ad aprire il primo segmento della stagione teatrale di Potenza. Sono sei gli spettacoli in programma fino al 6 aprile tra lo Stabile e il cineteatro Don Bosco. Stamani i dettagli della stagione "Voglia di teatro" sono stati illustrati in una conferenza stampa dall'assessore comunale alla cultura, Stefania D'Ottavio, e dal direttore artistico, Dino Quaratino (Cose di teatro e musica).