In 15 anni chiuse 45% edicole lucane

(ANSA) - POTENZA, 14 FEB - La chiusura delle edicole "è sempre più accentuata in Basilicata dove i punti vendita giornali sono complessivamente circa 350, di cui il 40% sono edicole". I dati sono stati resi noti dallo Snag (sindacato nazionale autonomo giornalai) che aderisce a Confcommercio, evidenziando che "le edicole sono quelle che subiscono di più la crisi con chiusure - in 15 anni - del 45%, mentre i punti vendita (come bar e tabaccherie) resistono meglio".