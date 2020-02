Matera: cittadinanza onoraria alla Gdf

(ANSA) - MATERA, 12 FEB - "Per l'alto senso del dovere e il costante impegno per contrastare l'illegalità finanziaria diffusa nella vita sociale, con ricadute sulla collettività, nel momento in cui crea inefficienza giuridica, diseguaglianze sociali ed effetti negativi nel sistema di una società fondata sul diritto, nonché per le molteplici e capillari iniziative volte a ripristinare l'onestà, a difesa e garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'intera comunità di Matera ed al servizio dello Stato e delle sue istituzioni". E' questa la motivazione alla base della cittadinanza onoraria conferita nel pomeriggio alla Guardia di Finanza.