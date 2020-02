Abusivismo: un sequestro a Matera

(ANSA) - MATERA, 12 FEB - Il sequestro di un manufatto, realizzato senza le necessarie autorizzazioni nel piazzale antistante un autosalone di Matera, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali, che hanno denunciato il proprietario con l'accusa di abusivismo edilizio. Il manufatto "era costituito - è specificato in un comunicato - da una struttura portante di travi e pilastri in ferro, priva di pareti perimetrali e ancorata su una platea in cemento armato di circa 180 metri quadrati".