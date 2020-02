Maltempo: vento forte nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 11 FEB - Avigliano, Melfi, Tolve, Rotonda e Terranova di Pollino sono i cinque comuni della provincia di Potenza più danneggiati dalle forti raffiche di vento che soffiano dalla serata di ieri. Da stamani, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza hanno fatto numerosi interventi "in tutta la provincia per la caduta di alberi, rimozione di ostacoli sulle strade e per coperture di fabbricati divelte".