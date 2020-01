Basilicata: nel 2019 nate 2.925 aziende

(ANSA) - POTENZA, 29 GEN - Sono complessivamente 2.925 le nuove imprese nate nel 2019 in Basilicata, con un tasso di crescita dello 0,32% rispetto al 2018: rispetto alle nuove aperture, 2.730 hanno chiuso nello stesso periodo, con un saldo tra entrate e uscite positivo di 195 unità.

I dati emergono dal Registro delle imprese, resi noti da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta da InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l'innovazione digitale. A livello provinciale, Potenza è cresciuta dello 0,38%, con 1.894 nuove aperture e 1.747 cessazioni (+147) mentre Matera ha registrato un +0,22% (1.031 nuove aperture e 983 cessazioni, +48). "Note dolenti - è scritto in una nota - arrivano invece purtroppo dal comparto artigiano, con 528 nuove aperture a fronte di 608 cessazioni, con un saldo negativo di 80 unità. Lo stock complessivo 2019 di aziende artigiane si attesta a quota 10.195, con un tasso di decrescita del -0,78% rispetto al 2018".