Da Matera 2019 la piattaforma per il Sud

(ANSA) - MATERA, 28 GEN - Matera, con la Fondazione Matera Basilicata 2019, come piattaforma culturale del Mezzogiorno dopo l'esperienza dell'anno da Capitale Europea della Cultura 2019: è la funzione alla quale hanno guardato le altre regioni del Sud, che la Fondazione intende portare avanti per consolidare il lavoro e l'esperienza avviati. Lo si è appreso oggi a Matera nel corso di un confronto che gli amministratori della fondazione hanno avuto con coproduttori, referenti dei project leader, della filiera turistica e anche della politica per "riflettere su quanto avvenuto nel 2019 e capire quali connessioni costruire nell'immediato futuro per valorizzare il patrimonio di esperienze e relazioni che sono state realizzate".