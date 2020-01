Migranti: Msf, nel Maternao 910 visite

(ANSA) - MATERA, 21 GEN - Tra luglio e novembre dello scorso anno, Medici senza frontiere ha effettuato 910 visite mediche a braccianti stranieri che vivono nel Materano (in particolare nel Metapontino), individuando "in 785 casi condizioni mediche legate in particolare alle difficili condizioni di lavoro e di vita, come infiammazioni muscolo-scheletriche o disturbi gastrointestinali e respiratori". I dati sono contenuti nel rapporto intitolato "Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane", che i dirigenti di Msf hanno presentato stamani, a Matera.