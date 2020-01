Tribunale per i minorenni: aula Vaccaro

(ANSA) - POTENZA, 18 GEN - Con una cerimonia in programma martedì prossimo, 21 gennaio, alle ore 11, sarà intitolata alla memoria di Angelo Raffaele Vaccaro l'aula di udienza del Tribunale per i minorenni di Potenza. Vaccaro - che fu presidente della Corte di Appello e del Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano - è morto lo scorso anno.

In un comunicato diffuso dalla presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza, Valeria Montaruli, è sottolineato che Vaccaro fu anche "insigne studioso".

Al termine della cerimonia, i ragazzi dell'Ipm (Istituto penale per minorenni) di Potenza "offriranno un contributo gastronomico, grazie all'interessamento della direttrice, Cristina Festa, che - è scritto nel comunicato - ha promosso in istituto un laboratorio per la preparazione di pizze e di dolci".