2 luglio: ecco il bozzetto del carro

(ANSA) - MATERA, 11 GEN - Fede, solidarietà, tradizione, pace e tolleranza: sono gli elementi che caratterizzano il bozzetto, incentrato sul tema evangelico "Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. La Cattedrale casa di Dio tra le case degli uomini", per la realizzazione del carro trionfale di cartapesta per la festa del 2 luglio in onore della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna. L'opera, affidata con un concorso al giovane artista della cartapesta Eustachio Santochirico, è stata presentata oggi in Cattedrale.