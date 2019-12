Morto a 37 anni: un indagato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - Un giovane di 27 anni è indagato per omicidio preterintenzionale in conseguenza della morte, avvenuta lo scorso 27 dicembre, a Potenza, di un uomo di 37 anni, colpito con una testata in un bar della città. Il fatto - riportato dai giornali locali - è avvenuto alla vigilia di Natale: l'indagato, per motivi banali, avrebbe colpito Doti con una testata.