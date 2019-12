Volontariato: da Matera rete per il Sud

(ANSA) - MATERA, 14 DIC - Responsabilità sociale, etica, programmazione, corretti stili di vita, cooperazione, collaborazione: sono alcune dei parametri per attivare in Basilicata e in altre regioni del Mezzogiorno, dove c'è una domanda crescente di servizi sociali e di aggregazione, una rete di realtà legate al mondo del Volontariato. E' quanto è emerso oggi, a Matera, nel corso dell'incontro promosso dalla Fidas donatori di sangue di Basilicata sul tema "Volontariato. Ieri, oggi e domani. Esperienze a confronto".