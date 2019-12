Al Cecilia Clavdio, Dente e Clap!Clap!

(ANSA) - POTENZA, 13 DIC - Dopo l'apertura a fine novembre con Davide Toffolo e il dj set di Earth Life, proseguirà nelle prossime settimane la rassegna di musica indipendente al Centro per la creatività Cecilia di Tito (Potenza).

I nuovi appuntamenti di "Cecilia per la musica", tra concerti e dj sets, avranno come protagonisti Clavdio (22 dicembre) "tra i nomi - è specificato in un comunicato - più interessanti dell'attuale scena it-pop". Poi il cantautore Dente (27 dicembre) "con brani storici del suo repertorio insieme ad anticipazioni dal nuovo disco in arrivo nel 2020". E infine, il 28 dicembre Clap!Clap!, musicista fiorentino che "dopo diversi dischi solisti ha creato un progetto nel quale amalgama musica africana ed elettronica di stampo occidentale".