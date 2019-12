Dal carcere di Potenza al calcio a 5

(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - Una squadra di detenuti nel carcere di Potenza, per la prima volta, parteciperà al campionato regionale "open" di calcio a cinque: le gare si svolgeranno il sabato, sempre all'interno dell'istituto penitenziario, e la prima partita sarà il 14 dicembre, alle ore 15.

Il progetto, illustrato stamani a Potenza nel corso di una conferenza stampa, si inserisce in un protocollo d'intesa tra l'amministrazione penitenziaria nazionale e il Centro sportivo italiano (Csi), per "sviluppare un'azione comune di attività sportive per i detenuti": in collaborazione con l'Asp e il polo sanitario "Madre Teresa di Calcutta, i 14 componenti della squadra "#noinonsiamonumeri" hanno effettuato le visite mediche per lo sport agonistico.