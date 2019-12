Precari del San Carlo,le risorse ci sono

(ANSA) - POTENZA, 09 DIC - La Regione Basilicata ha "reperito le risorse per la proroga dei contratti al 31 dicembre 2019", dei lavoratori precari dell'ospedale San Carlo di Potenza, e "garantire i servizi e i livelli essenziali di assistenza", ha assicurato "la copertura finanziaria anche per il 2020 per tutto il personale a tempo determinato che non ha completato il periodo di 36 mesi". Lo ha annunciato l'assessore alla sanità, Rocco Leone, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Ugl e Fsi "per discutere sulla vertenza dei lavoratori precari del San Carlo".