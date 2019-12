Bardi incontra i sindaci del Melandro

(ANSA) - POTENZA, 09 DIC - "La mia presidenza si è sempre caratterizzata per l'ascolto: per questo ho accolto, con piacere, l'invito della Fondazione Laurini e del sindaco di Tito (Potenza), a partecipare ad un incontro con gli amministratori del Marmo-Platano-Melandro. Dall'iniziativa di oggi sono emersi alcuni temi interessanti sui quali poter lavorare insieme".

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo nel corso di un convegno promosso dall'amministrazione comunale di Tito e dalla Fondazione Laurini, "per aprire un confronto tra istituzioni regionali ed enti locali, sulle prospettive di sviluppo di un'area che ha già realizzato iniziative importanti".