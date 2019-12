"Senza la legalità non c'è progresso"

(ANSA) - MATERA, 5 DIC - "Senza la cultura della legalità non c'è progresso": lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parlando con i giornalisti a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) a margine del convegno "Legalità e cultura: valori in crescita nell'Europa di oggi e di domani". Matera "si è lanciata anche a livello internazionale e ovviamente - ha evidenziato Lamorgese - i riflettori non possono spegnersi".