Matera 2019 e i "Suoni di pietra"

(ANSA) - MATERA, 3 DIC - I suoni di una comunità per riscoprirne valori e caratteri. Raccontare attraverso la musica "le memorie" di una arcaicità lucana, grazie all'accostamento e alla contaminazione di stili diversi. Come quelli dei musicisti di formazione classica, e le voci della tradizione popolare lucana. Quest'unione tra mondi musicali esteriormente diversi è il cuore dell'evento Materarmoniae-Suoni di Pietra, organizzato dall'Associazione Ateneo Musica Basilicata e coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019, nell'ambito del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che da giovedì 5 dicembre e per tutto il fine settimana, si terrà tra Potenza e Matera.