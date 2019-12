Istituito il Museo nazionale di Matera

(ANSA) - MATERA, 3 DIC - Nasce il Museo nazionale di Matera: la sua istituzione "è un modo per continuare l'anno straordinario di Matera Capitale della Cultura europea 2019".

Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, il quale oggi ha presentato ai giornalisti la riorganizzazione del Mibact, approvata ieri sera in Consiglio dei Ministri. Il Museo nazionale di Matera "vede l'unione del Museo nazionale 'Domenico Ridola' con il Museo nazionale di Palazzo Lanfranchi.