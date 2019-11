"Mangiare bene fa risparmiare lo Stato"

(ANSA) - MATERA, 30 NOV - "Le nostre ambasciate e i nostri funzionari per il commercio all'estero sono a disposizione per poter spingere i nostri prodotti nel mondo". Così il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Matera, al Villaggio contadino di Natale allestito dalla Coldiretti. "Abbiamo - ha aggiunto il capo politico M5S - una grande opportunità non solo economica" con le esportazioni "ma anche di educazione all'alimentazione: questo ci permette anche di abbassare il costo sanitario perché mangiare bene significa stare meglio e significa anche - ha concluso - per lo Stato risparmiare sulle spese della Sanità".