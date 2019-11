Matera 2019: nella Capitale il silenzio si fa opera lirica

(ANSA) - MATERA, 23 NOV - Il silenzio per Matera, oggi, cos'è? Due generazioni, anziani e i bambini della stessa comunità, rispondono. Le loro parole, fatte di memoria storica e di sguardi verso il futuro, diventano, in un processo collettivo, materiale per la creazione del libretto e della musica dell'opera lirica Silent City, progetto di teatro musicale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 coprodotto da Compagnia Teatrale l'Albero e Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Open Design School. Il primo caso in Italia, questo, di un'opera lirica creata dagli abitanti di una città, che andrà in scena dal 28 novembre all'1 dicembre al Teatro Temporaneo. (ANSA).