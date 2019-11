Cinema: Potenza, un corto con Miss India

(ANSA) - POTENZA, 23 NOV - Shivani Jadhav, Miss India 2019, e l'attore Himansh Kholi, già protagonista di film, serie e videoclip, sono "tra i protagonisti del videoclip che si sta girando in questi giorni in Basilicata per conto della Times Group (Times Music)". Le riprese sono in corso nel centro storico di Potenza, a Sant'Angelo Le Fratte, Latronico e Maratea (Potenza) e a Caggiano (Salerno), "con la produzione esecutiva affidata ad Angelo Viggiano di Officina Rambaldi e con Franco Campagna, location manager".