Verrastro: "La politica per il prossimo"

(ANSA) - POTENZA, 22 NOV - In politica nella Democrazia cristiana per realizzare il desiderio di attuare una "solida formazione cristiana" per "servire il prossimo": è uno degli aspetti maggiormente messi in luce in serata, a Potenza, in un convegno su "Vincenzo Verrastro a cento anni dalla nascita.

Testimonianze, riflessioni, ricordi".

Il convegno ha approfondito tanti aspetti della vita del primo presidente della Regione Basilicata: Verrastro fu eletto alla guida della Giunta regionale lucana nell'ottobre del 1970 e fu confermato nel 1975 e nel 1980. Si dimise dall'incarico nel marzo del 1982. Era nato ad Avigliano (Potenza) il 6 maggio 1919 e morì il 9 agosto 2004.