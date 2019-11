Telefono Donna, 2.596 contatti dal 2001

(ANSA) - POTENZA, 22 NOV - Dal 2001 al 2019 sono stati complessivamente 2.596 i contatti al Centro antiviolenza "Telefono donna" di Potenza, di cui 114 in questo anno: nella Casa rifugio "Casa delle donne Ester Scardaccione" sono invece ospitate 22 persone (433 in totale dal 2001) e 1.256 notti di permanenza in totale. I dati sono contenuti nel Report annuale dell'associazione "Telefono donna", e sono stati illustrati stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dalla presidente, Cinzia Marroccoli.