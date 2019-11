Annullati domiciliari per dirigenti Eni

(ANSA) - POTENZA, 21 NOV - La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui il Tribunale del Riesame di Potenza aveva disposto gli arresti domiciliari per il responsabile del Distretto meridionale dell'Eni (dal 2011 a 2014) Ruggero Gheller, e per l'operation manager del Distretto (dal 2011 al 2013) Andrea Palma, coinvolti in un'inchiesta della Procura del capoluogo lucano sugli sversamenti di petrolio nel Centro Olio Val d'Agri.