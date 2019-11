A Matera quattro nuovi autobus Euro 6

(ANSA) - MATERA, 18 NOV - Con un investimento di circa 1,2 milioni di euro - messi a disposizione dal Po Fesr 2014-2020 - il Comune di Matera ha acquistato quattro nuovi autobus, alimentati a gasolio Euro 6, per "arricchire la dotazione del parco mezzi per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano".

"L'attenzione - ha spiegato, attraverso l'ufficio stampa, l'assessore alla mobilità, Angelo Montemurro - è diretta al trasporto pubblico utilizzato, non soltanto dai numerosi turisti che visitano la città, ma, anche, dai cittadini che, sempre più attenti alle problematiche ambientali, preferiscono spostarsi con mezzi pubblici efficienti che riducono i tempi di attesa alle fermate e ottimizzano i tempi percorsi".