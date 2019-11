Spaccio di cocaina, arrestato a Lavello

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Lavello (Potenza), un giovane di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri. In un bar della città lucana, il 31enne è stato sorpreso a spacciare un grammo di cocaina a una donna, poi segnalata come tossicodipendente alla Prefettura. In seguito, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane aveva altri nove grammi di cocaina e 205 euro, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio.