Polizia locale: più controlli nei Sassi

(ANSA) - MATERA, 16 NOV - Più controlli della Polizia locale nei rioni Sassi e nel centro storico di Matera: è la decisione dell'amministrazione comunale, resa nota in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa. In particolare, è evidenziato che "per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori", è stato deciso che nel fine settimana l'orario di servizio sarà prolungato fino alla mezzanotte.