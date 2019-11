Matera: Vigili Fuoco cittadini onorari

(ANSA) - MATERA, 14 NOV - La cittadinanza onoraria di Matera sarà conferita nel pomeriggio, durante una riunione straordinaria del Consiglio comunale, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il conferimento della cittadinanza onoraria "ha per noi Vigili del Fuoco, e non solo di Matera - è scritto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale - un importante significato perché i cittadini di Matera, per il tramite del loro primo cittadino e dei loro rappresentanti, ci dimostrano stima e fiducia".