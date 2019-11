Bardi: "Iniziative per l'edilizia"

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - "Siamo intenzionati a mettere in atto iniziative che riescano a soddisfare le esigenze di un settore in difficoltà come quello dell'edilizia: i problemi non si risolvono con la mera erogazione di fondi, ma con una seria programmazione che determini le condizioni affinché ci sia lavoro e si possa fare impresa. Programmare significa anche individuare la strada per la migliore utilizzazione dei fondi". Lo ha detto oggi, a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso di un incontro con i rappresentanti sindacali, organizzato per "discutere - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale - delle problematiche del settore edile".