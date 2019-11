Ambiente: un tour nelle aziende lucane

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - "Ho iniziato dallo stabilimento di Potenza delle Ferriere Nord, acciaieria del Gruppo Pittini, il mio tour attraverso gli insediamenti industriali lucani per ascoltare le criticità, ove ve ne fossero, e incoraggiare le 'best practices' ambientali". Lo ha annunciato, in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore all'ambiente, Gianni Rosa.