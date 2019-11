A Potenza un omaggio a Mario Trufelli

(ANSA) - POTENZA, 12 NOV - "Una grande firma del giornalismo italiano, uno dei grandi decani. I grandi maestri non vivono sono nelle grandi capitali, ma anche in quelle 'periferie' e in quelle storie di periferie, che i grandi giornalisti come Mario Trufelli hanno saputo raccontare, da maestri. Un grande poeta del giornalismo". Lo ha detto nel pomeriggio, a Potenza, il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna, nel corso di un incontro organizzato nel pomeriggio, nel capoluogo lucano, per festeggiare i 90 anni di Mario Trufelli, ex caporedattore della Tgr Basilicata della Rai, poeta e scrittore.