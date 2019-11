Taglio dei parlamentari: nasce comitato

(ANSA) - POTENZA, 7 NOV - Il segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, e l'ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, hanno costituito il comitato a sostegno del referendum contro la riduzione dei parlamentari promosso dal Partito Radicale.

In una nota congiunta, Bolognetti e Pittella hanno sottolineato che i promotori della legge che ha ridotto il numero dei parlamentari "non stanno tagliando i costi della politica, stanno tagliando la democrazia". I due uomini politici hanno chiesto al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e al consiglio regionale lucano di "prendere in considerazione la possibilità di essere tra le regioni che chiederanno un referendum confermativo".