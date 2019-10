Matera 2019: UE, un modello apprezzato

(ANSA) - POTENZA, 30 OTT - Sono i concetti e le esperienze di "inclusione" e di "consapevolezza" che la cultura è accessibile a tutti, sperimentati e attuati con successo da Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che la Commissione Culture dell'Unione Europea suggerirà come esempio di buone pratiche per altre città che ricopriranno il ruolo o si candideranno a "Capitali" nei prossimi anni. Lo ha detto oggi, a Matera, la parlamentare Sabine Verheyen, presidente della delegazione della Commissione cultura e istruzione del Parlamento Europeo, al termine di incontri istituzionali e visite per il programma ufficiale di Matera 2019. "Il coinvolgimento della popolazione - ha detto Verheyen - e l'accresciuta consapevolezza della fruizione e della accessibilità della cultura per tanti, come visitare una mostra o un museo, o partecipare a esperienze di produzione culturale, rappresentano davvero una esperienza unica che Matera ha saputo realizzare e che può essere d'esempio per altre esperienze".