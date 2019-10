Lauria: auto piena di "bionde",arrestato

(ANSA) - LAURIA (POTENZA), 30 OTT - Un uomo di 29 anni, residente in Sicilia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, a Lauria (Potenza), con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'uomo era alla guida di un'auto che viaggiava in direzione sud sull'autostrada del Mediterraneo quando è stato fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza.